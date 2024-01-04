Thomas Frank: 'Ivan Toney'i satmıyoruz'

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, Ivan Toney'in satmayı düşünmediklerini belirtti.



Thomas Frank yaptığı açıklamada, "Ivan Toney bizimle kalıyor. Onu neden satalım ki? Bunun için inanılmaz bir teklif gelmesi lazım." dedi.



Başarılı çalıştırıcı, "Açık söylemek gerekirse onu özlüyoruz. Ben onu uzun süre takımımda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



CEZASI SONA ERECEK



Yasa dışı bahis suçundan 8 ay men cezası alan İngiliz oyuncunun 17 Ocak'ta cezası sona erecek.



BEKLENTİ 95 MİLYON EURO



Adı birçok ekiple anılmaya başlayan Toney için İngiliz ekibi, bonservis bedelini 95 milyon euro olarak belirledi.



Ivan Toney, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 gol atarak Premier Lig'in en golcü üçüncü oyuncusu olmayı başardı.





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