ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre eski NBA guardý Isaiah Thomas, Þubat ayýnda gerçekleþecek olan FIBA Amerika Þampiyonasý'nda, ABD Milli Takýmý'nda forma þansý bulacak.



Þubat 2020'den beri serbest oyuncu olduðu için oynayamayan Thomas, heyecan verici haberi Twitter'da þu þekilde duyurdu:



"Dünyaya kendimi tekrar gösterme zamaný geldi! Bu fýrsat için çok minnettarým!"



Thomas, Boston Celtics'te oynadýðý son sezon olan 2016-17'de geçirdiði kalça sakatlýðýnýn kendisini rahatsýz etmesi sonrasý, týbbi yardým görerek ameliyat geçirmiþti ve en son birçok takým tarafýndan takaslandýktan sonra, LA Clippers tarafýndan serbest býrakýlmýþtý.



