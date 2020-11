Thomas: "Durant, Kyrie ve Wall, hepsi beni övdüler!"

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, 2020-21 sezonu öncesinde NBA takımlarının ilgisini çekeceğinden umutlu olduğunu söyledi.



2017'de Boston Celtics forması giydiğ dönemde MVP adaylarından biri olan Thomas, mevcut fiziksel durumu hakkında bir güncelleme yaptı.



Thomas, The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'a, yakın zamanda Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant, Kyrie Irving ve Washington Wizards yıldızı John Wall'u beraber yaptıkları bir antrenmanda nasıl etkilediğinden bahsetti:



"Adamlar, 'Tekrar hoş geldin. Gerçekten kendin gibi oynuyorsun' dediler. Bu da bu oyunu tekrar oynayabilmem için bana daha fazla güven aşıladı. Oynadığımda, beni savunanların etrafından hızlıca geçip gidebiliyordum. Celtics forması giydiğimden beri bunu yapamıyordum. MVP kalibreli oyuncuların etrafından bu şekilde geçebiliyor olmam, bana patlayıcılığımın, gücümün ve hızımın yerinde olduğunu gösterdi.



Dünyanın en iyi oyuncularına karşı gerçekten bir süredir tek ayak üzerinde oynuyordum. Bu herkes için zordur. Sadece oyunumu, mümkün olan herhangi bir şekilde etki yaratabildiğim yere göre adapte etmem gerekiyordu. Şutumu her zaman olduğundan daha fazla güveniyordum ve benim asıl gücüm her zaman boyalı alana gidip çemberdeki bitiriciliğimdi. Artık hareket edebiliyorum, çembere gidebiliyorum ve savunmaya baskı uygulayabiliyorum."