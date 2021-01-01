Thomas: "Dallas'ın teklifini düşünmeden kabul ettim!"

Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Isaiah Thomas, KOVID-19 sorunları devam ederken Mavericks'te oynamayı "düşünmeden kabul ettiğini" söyledi.



KOVID-19'un yakın dönemde oyuncuları bir bir kadro dışı bırakmaya devam etmesiyle, Mavericks geçtiğimiz gün sağlık ve güvenlik protokolleri zorluk muafiyeti kapsamında Thomas 10 günlük bir sözleşme imzalamıştı.



Dallas'ın dün KOVID-19 listesine Boban Marjanović ve Brandon Knight'ı da eklemesi sonrası, ekip Thomas'ı takıma bu sabaha karşı Sacramento Kings karşısında aldığı 94-95'lik mağlubiyet öncesinde dahil etmişti.



Thomas, bu imza hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Markette alışveriş yaparken, Nico (Mavericks'in genel menajeri Harrison) beni aramıştı. Bana ilk sorduğu şey, 'Bu gece oynayabilir misin?' oldu. Ben de 'Tabii ki oynarım' dedim. Seattle'daydım ve Los Angeles'tan yeni dönmüştüm.



Çok şey yaşadım ama ben bunlara alışığım. Oynamaya hep hazırım ve bu fırsat için de minnettarım. Ve sorduğunda hiç düşünmemiştim bile. J-Kidd ve Nico bana yalnızca kendim olmamı söylediler. Ne kadar süre alacağımı da bilmiyordum. Fakat benim için işi hiç karmaşık hale getirmediler."



İlk çeyrekte oyuna giren Thomas, 13 dakikada 6 sayı ve 4 asistle maçı tamamlamıştı.



Ligdeki 11. sezonunda yer alan I.T., sekiz takımın formasını giydiği 532 maçta 18.0 sayı ve 4.9 asist ortalamalarına sahip.



