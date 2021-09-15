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Thomas, CSKA Moskova söylentilerini yalanladı

Eski NBA oyuncusu Isaiah Thomas, önümüzdeki sezon CSKA Moskova'da oynamayı düşünebileceğine dair söylentileri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Isaiah Thomas, önümüzdeki sezon CSKA Moskova'da oynamayı düşünebileceğine dair söylentileri yalanladı.

Thomas, attığı tweet'te "Hayır ben değilim! Avrupa'ya gitmeyeceğim. Yanlış Isaiah." ifadelerini kullandı.

Spotrac'tan Keith Smith, 32 yaşındaki oyuncunun CSKA Moskova'ya olası bir imzasını ortaya çıkaran orijinal raporunun, tamamen farklı bir Isaiah Thomas hakkında olduğu ortaya çıktı:

"Isaiah Thomas'ın muhtemelen CSKA ile sözleşme imzalayacağına dair tweeti sildim. CSKA, uzun zaman NBA'de forma giyen eski Celtics oyuncusu Isaiah Thomas'ı değerlendirmeye almış değil (adamın kendisi tarafından da teyit edildiği gibi!) ve bu kafa karışıklığına neden oluyordu."

Şu anda serbest oyuncu olan 32 yaşındaki Thomas, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans formasıyla sadece üç maçta forma giymiş ve 7.7 sayı ile 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.


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