Serbest oyuncu Isaiah Thomas, LA Clippers'ın kendisini serbest bırakmasına şaşırdığını söyledi.



Clippers, Thomas'ı Marcus Morris takasında Washington Wizards'tan almıştı. LA, Thomas'ı serbest bırakmış ve Detroit Pistons'dan kontrat miktarını alıp serbest kalan Reggie Jackson'ı takıma katmaya karar vermişti.



Thomas şu ifadeleri kullandı:



"Şaşırdım, ama olayların iş tarafındaki durumunu anladım. Ben takasta aslında araya atılmıştım. Aslında benim için takas yapıyor değillerdi. Anladığım kadarıyla aslında Marcus Morris için takas yaptılar. NBA'deki dokuz yılımda her şeyin olabileceğini öğrendim. Buranın benim için uygun olabileceğini düşünmüştüm, ama onlar başka türlü düşünmüş. Sorun yok. Şimdi önüme bakıp kendim için en iyi durumu çözmeye çalışacağım."



Wizards'ta Thomas, insanlara hala üst düzeyde oynayabileceğini göstermeyi umuyordu. 2017'de Boston Celtics ile yaşadığı kalça sakatlığından beri, aynı süperstar oyuncu olamamıştı.



Thomas, 2017-18 sezonunda Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers ile sıkıntı yaşamış ve önceki sezon Denver Nuggets'ın rotasyonundan düşmüştü.



