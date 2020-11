Thomas: "Bulls'un bunca şeye rağmen kazanması, büyüleyici"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Chicago Bulls ve Michael Jordan'ın belgeseli The Last Dance'in kendisini şaşırtan noktasını anlattı.



ESPN belgeseli, MJ'in hayatının en unutulmaz bölümü üzerine kapalı bir kitabı yeniden açmıştı. 90'ların Bulls ekibi sürpriz unsurlarla doluydu. Belgesel için birçok önemli efsane röportaj yapmıştı ve bunlardan biri de, iki kez NBA şampiyonu olmuş olan Thomas'tı. 59 yaşındaki efsane, serinin yayınlanmasının ardından, popülaritesini yeniden kazanmıştı.



Yakın zamanda yaptığı bir röportajda Thomas, seride kendisini en çok şaşırtan hikayeyi açıkladı:



"Perde arkasındaki bakış açısından, takım içinde, takım arkadaşları arasında ve Jerry Krause ile bu kadar kargaşa yaşandığını bilmiyordum. Tabiri caizse bu kadar kaotik olduğunun farkında değildim. Ve ben Lakers'tekilerin ve Celtics'tekilerin aralarının sıkı olduğu bir dönemden geliyorum. 76ers'takilerin arası iyiydi, bizim de Pistons takımı olarak hala bir grup chat'imiz var, aramız hala iyidir.



Bulls'un arka planda bu kadar şey olup bitmesine rağmen, şampiyonlukları kazanmaya devam etmesi, neredeyse ironikti. The Last Dance'i izlediğimde, Bulls'un bunca şampiyonluk kazanmış olmasına rağmen, diğer takımlar ve bizim kadar sıkı ve yakın görünmemeleri şaşırtıcıydı. Bunu büyüleyici bulmuştum, ve aynı zamanda tüm bunların üstesinden gelip yine de kazanabilmelerini de benzersiz buldum."