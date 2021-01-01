Thomas Bryant, sezonu kapattı

Washington Wizards pivotu Thomas Bryant'ın, sol dizindeki kısmen yırtılmış ön çapraz bağ nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.



Bu sezon Wizards için şu ana kadar tüm 10 maçta forma giymiş olan iki oyuncudan biri olan Bryant, Wizards'ın Cumartesi gecesi Miami Heat'e 128-124 yenildiği maçın ilk çeyreğinde, iki Miami oyuncusu ile tesadüfi bir temastan sonra sakatlanmıştı.



Pazar günü yapılan bir MR ile kısmi yırtılmanın doğrulandığı açıklandı. Wizards, Bryant'ın ne zaman ameliyat olacağını veya iyileşmesi için kesin bir zaman çizelgesi vereceğini açıklamasa da, çapraz bağ yırtıklarını ve ameliyatı takip eden rehabilitasyon sürecinin, en az birkaç ay süreceği biliniyor.



Bryant bu sezon %65 şut isabetiyle 14.3 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalıyordu.



