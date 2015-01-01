Thomas: "Boston'a dönme ihtimalim sona erdi..."

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Boston Celtics'e olası bir dönüş ihtimalinin 'sona erdiğini' iddia etti.



Thomas, Bartool Sports muhabiri Dan Greenberg ile Twitter'da yaptığı diyalogda, bu sezon Celtics'e geri dönmenin mümkün olmadığına inandığını belirtti.



Greenberg, attığı bir tweet'te şu ifadeleri kullandı:



"Isaiah Thomas'ın en önde gelen destekçisi olarak, bu geri dönüş gerçekleşene kadar susmamak, benim sorumluluğum. Bu meydan okumayı kabul ediyorum."



Thomas ise şu tweet ile yanıt verdi:



"Gösterdiğin sevgiye her zaman minnettarım kardeşim. Olsun diye çok uğraştım ama artık dönme şansım sona erdi..."



Şubat 2020'den beri NBA'de forma giymeyen Thomas, şu anda serbest bir oyuncu ve aktif olarak bir NBA takımıyla anlaşma arayışında.



I.T., kariyerinin en iyi dönemini, üç sezon (2015-2017) formasını giydiği Boston'da geçirmişti.



