Eski All-Star oyuncu Isaiah Thomas'ın birden fazla NBA takımı ile özel antrenman yapacağı bildirildi.



2021-22 sezonunun sonundan beri herhangi bir NBA takımında forma giymemiş olan Thomas, bir süredir NBA'e geri dönmeyi planlıyordu.



Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, 34 yaşındaki oyuncunun birden fazla NBA takımı için özel antrenmanlarda yer almaya hazır olduğunu tweetledi.



Thomas, 2021-22 sezonunda Charlotte Hornets formasıyla 17 maçta 12.9 dakika ortalamayla sahada kalmış ve 8.3 sayı, 1.2 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



