Thomas: "Benim Pistons'ım, tarihin en iyilerini yendi!"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, 80'li yılların sonlarındaki Pistons ekibinin tartışmasız en iyi savunma takımı olduğunu belirterek, "tarihin bütün en iyi takımlarını" yenmiş olduklarını açıkladı.



Eski NBA oyuncusu Channing Frye'ın sunuculuğunu yaptığı Bleacher Report'un 'Full Bodied' isimli programında Thomas, Boston Celtics, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers gibi "tarihin en iyisi" olarak kabul edilen takımların, kendi görüşüne göre "muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi savunma takımı" olan formasını giydiği Pistons ekibi tarafından mağlup edildiklerini açıkladı:



"Benim takımlarım, tarihin en iyisi olduğunu söyledikleri tüm o takımların hepsini yenmişti. Muhtemelen NBA tarihindeki en iyi savunma takımıydık."



Thomas ayrıca takım oyununu 'çirkefçe' olarak tanımlayan fakat savunma tarzlarının lig çevresindeki birkaç koç tarafından kopyalandığını bilmeyen insanları da eleştirdi:



"Size sürekli oyunculara sert fauller yaptığımız videoları gösterip, üzerine de birkaç paragraf yazı yazıp 'İşte Pistons böyleydi' dediler. Ama geriye bakıp Pistons maçlarını ve o dönemki koçların yaptıklarını izlerseniz, bizim savunma oynama şeklimizi taklit etmeye çalıştıklarını görürsünüz."



'Bad Boy' Pistons kadrosu, 1989 ve 1990 yıllarında şampiyonluğu kazanmıştı.



