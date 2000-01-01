Thomas: "Benim GOAT'um, Kareem Abdul-Jabbar"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın neden tüm zamanların en iyisi olduğunu açıkladı.



Thomas, Kareem'i GOAT olarak belirleme kararındaki sebeplerinden bahsetti. Pistons efsanesi, yakın zamanda efsane oyuncu Michael Jordan'ı, en iyi dördüncü oyuncu olarak sıralamıştı.



Lakers guardı Danny Green ile yaptığı bir röportajda Thomas, Abdul-Jabbar'ın spora her seviyede hükmetmeyi başardığını söyledi:



"Benim GOAT'um Kareem Abdul-Jabbar. Spor tarihinde hiçbir oyuncu, liseden koleje ve NBA'e doğru, Kareem Abdul-Jabbar'dan daha iyi bir basketbol kariyerine sahip dğeil. Ve sonra o dönemde sosyal adalet açısından ne yaptığını göz önüne aldığınızda, oyun alanının dışına çıktığı duruş, bunlar GOAT tanımının aslında ne olduğu konusunda aklımdaki büyük şeyler."



"Kareem Abdul-Jabbar'ın altı şampiyonluğuna, altı ya da yedi MVP ödülüne, NBA'deki herkesten daha fazla sayı atmasına, lisede ve üniversitede sadece bir maç kaybetmesine ve ilkokulda kaybetmemesine baktığımda, bana göre GOAT budur."



Kareem, NBA'de altı şampiyonluk, altı MVP ödülü, iki de Final MVP'si ödülü kazanmasının yanında, 19 kez All-Star olmuş ve 10 kez All-NBA takımlarına seçilmişti.



