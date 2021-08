Thomas: "Ben olsaydım, 'Malice at the Palace' olmazdı!"

NBA efsanesi Isiah Thomas, 2004'te Detroit Pistons ile Indiana Pacers arasındaki ünlü kavgayı önlemiş olabileceğini iddia etti.



Pistons efsanesi ve eski Pacers koçu Thomas kısa süre önce 'Malice at the Palace' olarak da bilinen ve NBA tarihinin en rezil kavgası olarak bilinen olayı yeniden değerlendirdi.



Pistons ve Pacers'ın meşhur kavgası, şu anda Netflix'te "Untold: Malice at the Palace" adlı belgeselinin yayınlanmasından ötürü tekrar gündeme geldi.



NBA TV ile yakın tarihli bir röportajda Thomas, Malice at the Palace'ın gerçekleşmesini engellemiş olabileceğini iddia etti ve şunları söyledi:



"Carlisle'ın yerini alan koç bendim. İşimden atılmasaydım, o takımla bir şampiyonluk kazanmış olabileceğime inanıyorum. Bence Malice at the Palace olayı da gerçekleşmezdi, çünkü ben o takıma koçluk yapsam, Pistons taraftarlarının böyle davranmış olabileceklerini sanmıyorum."



Malice at the Palace, 2004 yılında, Pistons pivotu Ben Wallace'ın Pacers'tan Ron Artest tarafından sert bir şekilde faul yapılmasının ardından sahada bir kavga çıkmasıyla meydana gelmişti. Ortalık durulduğunda bir taraftar, hakem masasında yatan Ron Artest'e içkisini fırlatmış ve bu da oyunculara seyirciler arasında bir arbedeye yol açmıştı.



Pacers'ta üç yıl koçluk yapan Thomas, 131-115'lik bir dereceye sahipti ve playofflarda 5-10 derecesinde kalmıştı.