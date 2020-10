Serbest oyuncu Isaiah Thomas, "artık acı çekmediğini" ve "insanlara bir takıma tekrar katkıda bulunabileceğini göstermeye can attığını" söyledi.



Thomas, Mayıs ayında sağ kalçası üzerinden yeniden yüzey kaplama ameliyatı geçirmişti ve 2020-21 NBA sezonuna hazır olacağı kaydedildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Thomas, son üç yıldır kalça sorunuyla uğraşıyordu ve bu sorunu tamamen çözmek için prosedürden geçmiş bulundu.



I.T., ESPN'e şunları söyledi:



"Benim için durum tamamen tersine döndü. Artık acı çekmiyorum. Tam hareket kabiliyetime sahibim. Üç yıl boyunca dünyanın en iyi oyuncularına karşı tek ayak üzerinde oynamaya çalışıyordum. Sabahları çoraplarımı giymek için çocuklarımın yardımına ihtiyacım oluyordu. Artık ağırlık kaldırabiliyorum. Çömelebiliyorum. Günde iki kez çalışabiliyorum. Kat edebiliyor, hareket edip durabiliyorum ve harekete geçebiliyorum. Yeniden 31 yaşında olduğumu hissediyorum. Ve şimdi bunu gösteren bilimsel kanıtım da var."



31 yaşındaki oyuncu, son takas tarihinde LA Clippers'a takas edilmeden önce, bu sezonun başlarında Washington Wizards için oynamış ve sonunda serbest bırakılmıştı.



2015-16 sezonunda (22.2 sayı, 3.0 ribaund, 6.2 asist) ve 2016-17 sezonunda (28.9 sayı, 2.7 ribaund, 5.9 asist) Boston Celtics ile oynadığı iki All-Star sezonunun ardından, Thomas'ın kalça sorunları 2016-17 playofflarında başlamıştı.



"KOVID, ASLINDA İŞİME YARADI"



O zamandan beri düzelemeyen Thomas, son üç sezonda Wizards, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers ve Cleveland Cavaliers formaları giymiş ve toplamda 84 maçta oynayabilmişti.



Thomas, takımlara tam güçle neler yapabileceğini tekrar gösterme fırsatı elde etme konusunda heyecanlı olduğunu da ekledi:



"Bazı yönlerden, KOVID nedeniyle boş zaman olması, kariyerim için bir lütuf gibiydi. Bu prosedürü tamamlamak için zaman ayırmama ve ligde rekabet edebilmek için fiziksel olarak ihtiyacım olan seviyeye dönmeme olanak sağladı. Bunu yapmak için doğru kararı verdim ve insanlara bir takıma tekrar katkıda bulunabileceğimi göstermek için can atıyorum."