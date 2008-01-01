Thomas anlattı; Wilt, Jordan'a GOAT tartışması için ne dedi?

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, NBA ikonu Wilt Chamberlain'ın bir zamanlar Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a, GOAT tartışması hakkında neler söylediklerini açıkladı.



Thomas, Chamberlain'ın Jordan'a tüm zamanların en iyi oyuncusunun kim olduğu hakkında yaptığı bir konuşmayı anlattı.



Thomas'a göre Chamberlain, NBA'in, Jordan'ın domine edebilmesi için kuralları değiştirdiğini söylemiş:



"Wilt, Jordan'a 'Seninle benim aramdaki fark, benim için kuralları değiştirdiler, ama ben domine etmeyeyim diye. Senin için de kuralları değiştirdiler, ama sen domine et diye.' demişti."



