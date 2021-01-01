Thomas'a göre Kyrie, MVP adaylarından biri!

NBA efsanesi Isiah Thomas, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in bu sezon MVP adaylarından biri olduğunu söyledi.



Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson, Thomas'ın, James Harden, Kevin Durant ve Chris Paul gibi oyuncularla birlikte Kyrie'nin de MVP tartışmalarına dahil edilmesi gerektiğini belirttiğini, attığı tweet'te şu şekilde paylaştı:



"Isiah Thomas'a göre Kyrie Irving, MVP adaylarından biri:



'Kyrie Irving'in bu yıl yaptıklarını görmezden gelemezsiniz. O, Harden, KD ve CP3 bu tartışmaların içinde.'"



Sezonun başından bu yana Nets'teki süperstar takım arkadaşları arasında en çok forma giyen isim olmuş olan Kyrie, 44 maçta 27.1 sayı, 6.3 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalamış ve ekibinin Doğu'nun zirvesine çıkmasında başrol oynamıştı.



