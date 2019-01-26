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Thierry Henry yerine Leonardo Jardim!

Monaco, sezona başlayan ve görevine son verilen Leonardo Jardim'in, Thierry Henry'nin yerine bir kez daha teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thierry Henry yerine Leonardo Jardim!
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26 Ocak 2019 00:13
Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Leonardo Jardim, Monaco ile sezona başladı ve üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından yerine Thierry Henry getirildi.

Monaco, Geçtiğimiz günlerde yetkileri elinden alındığı Henry ile yolların ayrıldığını ve bir kez daha Leonardo Jardim ile anlaşma yapıldığını duyurdu.



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