Thierry Henry yerine Leonardo Jardim!

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktör Leonardo Jardim ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Leonardo Jardim, Monaco ile sezona başladı ve üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından yerine Thierry Henry getirildi.
Monaco, Geçtiğimiz günlerde yetkileri elinden alındığı Henry ile yolların ayrıldığını ve bir kez daha Leonardo Jardim ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
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Leonardo Jardim, Monaco ile sezona başladı ve üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından yerine Thierry Henry getirildi.
Monaco, Geçtiğimiz günlerde yetkileri elinden alındığı Henry ile yolların ayrıldığını ve bir kez daha Leonardo Jardim ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın