Thierry Henry yerine Leonardo Jardim!

Fransa Ligue 1 ekibi, teknik direktörile anlaşmaya varıldığını açıkladı.Leonardo Jardim, Monaco ile sezona başladı ve üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından yerine Thierry Henry getirildi.Monaco, Geçtiğimiz günlerde yetkileri elinden alındığı Henry ile yolların ayrıldığını ve bir kez daha Leonardo Jardim ile anlaşma yapıldığını duyurdu.