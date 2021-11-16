Thierry Henry: 'Umarım Benzema ya da Kante kazanır'

Bu yıl 29 Kasım'da sahibini bulacak Ballon d'Or Ödülü için Thierry Henry'den de yorum geldi.



"UMARIM İKİSİNDEN BİRİ KAZANIR"



Vatandaşları Karim Benzema ve N'Golo Kante'den birisinin bu ödülü kazanmasını istediğini söyleyen Fransız efsane, "Gerçekçi olalım. Umarım Benzema ya da Kante kazanır bu ödülü" dedi.



Yarıştaki diğer isimleri de değerlendiren Henry, "Robert Lewandowski, 2020'de ödül iptal edilmeseydi kazanacaktı. Jorginho'nun adı geçiyor ama o her şeyi kazandı. Messi de sonunda Copa America'yı kazandı" dedi.





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