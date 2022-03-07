Fransız eski yıldız Thierry Henry, PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın zihinsel durumu hakkında endişelendiğini söyledi. Henry, Neymar'ın artık futboldan zevk almıyor gibi göründüğünü belirtti.



"GÖZLERİNDEKİ PARILTI GİTMİŞ"



Thierry Henry, L'Équipe'e yaptığı açıklamada, "Neymar'ın sağlığı ve zihinsel durumu ile ilgili yaptığı son açıklamaları gördüğümde tek düşündüğüm onun iyi olup olmadığıydı. Onun gözlerine baktığımda eskiden gördüğüm parıltıyı görememeye başladım. Futboldan da eskisi kadar keyif almadığı ortada. Zihinsel olarak zor bir dönemde olduğunu düşünüyorum." dedi.



2017 yılında 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeli ile Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, bu sezon oynadığı 17 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.





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