Thierry Henry: "Kylian Mbappe'nin rakibi yok!"

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Kylian Mbappe için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thierry Henry: 'Kylian Mbappe'nin rakibi yok!'
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14 Kasım 2021 23:54
Fransız futbolunun efsane isimlerinden biri olan Thierry Henry, PSG ve Fransa Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Mbappe'yi sevdiğini söyleyen Henry, "Kendimi Mbappe ile kıyaslamıyorum ve yapılan kıyaslamalardan nefret ediyorum. Mbappe, gerçekten sevdiğim bir futbolcu. Topla birlikte kaleye doğru giderken onu durdurmak neredeyse imkansız." dedi.

Kylian Mbappe'nin rakipsiz olduğunu söyleyen efsane isim, "Mbappe, hücumun her yerinde oynayabilen bir forvet oyuncusu. Fransa'da neden bu kadar çok eleştirildiğini anlamıyorum. Sezon başında olanlar beni rahatsız etti çünkü o her zaman profesyonelliğini korudu. Rakipsiz bir oyuncumuz olduğu için ben mutluyum." ifadelerini kullandı.


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