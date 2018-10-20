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Thierry Henry, ilk maçını kaybetti!

Thierry Henry, Monaco'nun başında çıktığı ilk maçında Strasbourg'a 2-1 kaybetti.

Kaynak: Sporx.com
Thierry Henry, ilk maçını kaybetti!
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20 Ekim 2018 22:50
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Racing Strasbourg ile AS Monaco karşı karşıya geldi. Stade De La Meinau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 2-1'lik skorla kazandı.

Strasbourg, 17. dakikada Adrien Thomass'un golüyle öne geçti. Monaco'da Radamel Falcao, 37. dakikada sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

Skoru eşitlemeye çalışan Monaco'da Samuel Grandsir 64'te Jovetic'in yerine oyuna girdi ve 66. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Strasbourg, 84'te Lebo Mothiba'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Monaco'nun tek golünü 90. dakikada penaltıdan Youri Tielemans attı. 

Efsane futbolcu Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçını kaybetmiş oldu. Monaco, bu sonuçla 6 puanda kaldı ve 19. sıraya indi. Strasbourg ise puanını 15 yaptı.

Strasbourg, gelecek hafta Guingamp'a konuk olacak. Monaco ise hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanına gittikten sonra evinde Dijon'u ağırlayacak.

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