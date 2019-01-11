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Thierry Henry, Galatasaray'ın transfer planını bozdu

Monaco, Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Michy Batshuayi için resmen devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com
Thierry Henry, Galatasaray'ın transfer planını bozdu
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11 Ocak 2019 10:56
Valencia tarafından kiralık sözleşmesi sonlandırılma kararı alınan Michy Batshuayi için Galatasaray, Valencia ile Chelsea arasındaki krizin sonlandırılmasını beklerken; sürpriz bir hamle de Monaco'dan geldi.

Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini sonlandırarak oyuncuyu Chelsea'ye göndermek isteyen Valencia, Chelsea'nin bu durumu kabul etmemesi ve "çıkış opsiyonunu kullanacak takım bulun" demesinin ardından Galatasaray beklemeye geçti. Belçikalı futbolcuyu kiralama opsiyonu üzerinde duran sarı-kırmızılı yönetim, Valencia'nın Monaco ile görüşmelere başlamasıyla beraber çıkacak sonuca göre hareket etme kararı aldı.

Antalyaspor'dan William Vainqueur'u ve Lille'den Fode Ballo-Toure'i transfer eden ve Chelsea'den de Fabregas'ın transferini noktalamak üzere olan Monaco, teknik direktör Henry'nin raporu doğrultusunda Michy Batshuayi için öncelikli olarak Valencia ile masaya oturdu.

Belçika Milli Takımı'nda da beraber çalıştığı Michy Batshuayi'yi takımında görmek isteyen Henry, konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Micky iyi bir çocuk, uzun bir süre beraber çalıştık, bazı şansızlıklar yaşadı ancak bir önceki takımın da üst düzey bir performans sergiledi. Futbolda uyum ve kendini ait hissetme çok önemli. Birçok opsiyonumuz var ve önümüzde de yeterli süre var" şeklinde konuştu.

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