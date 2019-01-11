Thierry Henry, Galatasaray'ın transfer planını bozdu

Valencia tarafından kiralık sözleşmesi sonlandırılma kararı alınançin Galatasaray, Valencia ile Chelsea arasındaki krizin sonlandırılmasını beklerken; sürpriz bir hamle de Monaco'dan geldi.Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini sonlandırarak oyuncuyu Chelsea'ye göndermek isteyen Valencia, Chelsea'nin bu durumu kabul etmemesi vdemesinin ardından Galatasaray beklemeye geçti. Belçikalı futbolcuyu kiralama opsiyonu üzerinde duranberaber çıkacak sonuca göre hareket etme kararı aldı.Antalyaspor'dan William Vainqueur'u ve Lille'den Fode Ballo-Toure'i transfer eden ve Chelsea'den de Fabregas'ın transferini noktalamak üzere olan Monaco, teknik direktör Henry'nin raporu doğrultusunda Michy Batshuayi için öncelikli olarak Valencia ile masaya oturdu., konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Micky iyi bir çocuk, uzun bir süre beraber çalıştık, bazı şansızlıklar yaşadı ancak bir önceki takımın da üst düzey bir performans sergiledi. Futbolda uyum ve kendini ait hissetme çok önemli. Birçok opsiyonumuz var ve önümüzde de yeterli süre var" şeklinde konuştu.Galatasaray taraftarı Mitch Batshuayi ve Benjamin Tetteh transferleri gerçekleşirse,Sizce en iyisi hangisi, Alan, Tetteh ve Batshuayi gelirse, bu listede kaçıncı olur? En kötü dönem hangisi? Yeşil ve kırmızı butonlarla listedeki sıralamayı belirleyin...