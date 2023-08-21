Thierry Henry Fransa U21'in başına geçiyor!

Fransız efsane Thierry Henry, Fransa U21 Milli Takımının yeni teknik direktörü olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Thierry Henry Fransa U21'in başına geçiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 19:41
Fransa Futbol Federasyonu 46 yaşındaki teknik adam Thierry Henry'i, Fransa U21 Milli Takımının başına geçirmeyi planlıyor.

Federasyonun teknik adam listesinde ilk sırada bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcın için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Son olarak Belçika Milli Takımında yardımcı antrenörlük yapan Henry, İtalya Serie B takımlarından Como 1907'nin de hisse sahiplerinden.

Efsane futbolcu Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerinde, Belçika Milli Takım yardımcılığı dışında Monaco ve Montreal takımlarını da çalıştırmıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery