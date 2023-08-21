Thierry Henry Fransa U21'in başına geçiyor!

Fransa Futbol Federasyonu 46 yaşındaki teknik adam Thierry Henry'i, Fransa U21 Milli Takımının başına geçirmeyi planlıyor.
Federasyonun teknik adam listesinde ilk sırada bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcın için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.
Son olarak Belçika Milli Takımında yardımcı antrenörlük yapan Henry, İtalya Serie B takımlarından Como 1907'nin de hisse sahiplerinden.
Efsane futbolcu Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerinde, Belçika Milli Takım yardımcılığı dışında Monaco ve Montreal takımlarını da çalıştırmıştı.
Federasyonun teknik adam listesinde ilk sırada bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcın için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.
Son olarak Belçika Milli Takımında yardımcı antrenörlük yapan Henry, İtalya Serie B takımlarından Como 1907'nin de hisse sahiplerinden.
Efsane futbolcu Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerinde, Belçika Milli Takım yardımcılığı dışında Monaco ve Montreal takımlarını da çalıştırmıştı.