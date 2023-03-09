Thierry Henry'den PSG'ye eleştiri!

Fransız eski golcü Thierry Henry, PSG'ye eleştiride bulundu ve taraftarla kulüp arasında boşluk olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Thierry Henry'den PSG'ye eleştiri!
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09 Mart 2023 18:39
Fransız eski golcü Thierry Henry, Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain ile ilgili açıklamada bulundu.

Henry, "Paris Saint-Germain'in planı, kimliği, felsefesi ne? Kulüp ve taraftarlar arasında boşluk olduğunu defalarca söyledim. Pratik olarak eski Paris Saint-Germain'i tercih ediyorlar. Bu çılgınca ama 20 yıl önce bana Paris'te böyle bir takım olacağını söyleselerdi, bunun şaka olduğunu söylerdim" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen PSG, 1-0 ve 2-0'lık skorların ardından turnuvaya veda etmişti.

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