Thierry Henry'den PSG'ye eleştiri!

Fransız eski golcü Thierry Henry, Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain ile ilgili açıklamada bulundu.



Henry, "Paris Saint-Germain'in planı, kimliği, felsefesi ne? Kulüp ve taraftarlar arasında boşluk olduğunu defalarca söyledim. Pratik olarak eski Paris Saint-Germain'i tercih ediyorlar. Bu çılgınca ama 20 yıl önce bana Paris'te böyle bir takım olacağını söyleselerdi, bunun şaka olduğunu söylerdim" ifadelerini kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen PSG, 1-0 ve 2-0'lık skorların ardından turnuvaya veda etmişti.





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