Thierry Henry'den Muhammed Salah'a eleştiri!

Real Madrid'in Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde mağlup ederek zafere ulaştığı karşılaşmanın yankıları sürüyor.



Efsane oyuncu Thierry Henry, Liverpoollu Muhammed Salah'ın 'Real Madrid'den intikam alacağım' sözlerini yorumladı.



"MAÇTAN SONRA KONUŞ"



Henry yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim bir şey vardır. 'Bir şey söyleyeceksen, maçtan önce söyleme.' Real Madrid'i yen, ondan sonra çık 'İntikamımı aldım' de. Böyle konuşursan çıkıp yeneceksin." dedi.



"BENZEMA HAK ETTİ!"



Benzema'nın Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen efsane oyuncu, "Hiç şüphem yok. Bu sezon Ballon d'Or'u açık ara Karim Benzema hak etti. Tartışmaya kapalı." ifadelerini kullandı.





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