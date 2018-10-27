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Thierry Henry de Monaco'ya ilaç olamadı!

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Monaco, Dijon ile 2-2 berabere kaldı. Thierry Henry, takımının başındaki 3. maçından da galibiyet çıkartamadı.

Thierry Henry de Monaco'ya ilaç olamadı!
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27 Ekim 2018 22:54
Monaco - Dijon maçı, 2-2 sona erdi. Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki mücadele, Stade Louis II'de oynandı.

Monaco 29. dakikada Henrichs'in golüyle öne geçerken, Dijon 33. dakikada Alphonse ve 57. dakikada Abeid'in sayıları ile üstünlüğü yakaladı. Monaco 78. dakikada Glik'in golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından tek galibiyetini ilk haftada alan Monaco'nun hasreti 10 maça çıktı. Thierry Henry'nin de ilaç olamadığı Monaco, 7 puanla 19. sırada kaldı. 7 haftadır kazanamayan Dijon ise 11 puanda kaldı.

Ligue 1'in 12. haftasında Monaco deplasmanda Reims ile karşılaşacakken, Dijon ise evinde Nimes'i konuk edecek.



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