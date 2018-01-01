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Thierry Henry Belçika'daki tüm maaşını bağışladı

Belçika teknik ekibindeki görevi sona eren Thierry Henry, turnuva boyunca kazandığı maaşın tamamını hayır kurumlarına bağışladı.

Thierry Henry Belçika'daki tüm maaşını bağışladı
EURO 2020'de Belçika teknik ekibinde Roberto Martinez'in yardımcılarından olan Thierry Henry maaşını hayır kurumlarına bağışladı.

Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olduktan sonra tek başına teknik adamlık yapan ancak EURO 2020'de yeniden Belçika'da Martinez'in antrenörlerinden biri olan Henry'nin turnuva boyunca aldığı maaşın tamamını bağışladığı belirtildi. L'Equipe'in haberinde maaşı tam olarak bilinmeyen ve turnuvadan elenen Belçika'daki görevi sona eren Henry'nin ülkedeki hayır kurumlarına tüm hakedişini bağışladığı ifade edildi.

2016 ve 2018'de de Belçika'da görev yaptığı dönemde 100.000 eurodan daha az kazandığı bilinen Henry'nin yine aynı şekilde parasını almayıp bağış yaptığı kaydedildi.

Thierry Henry'nin teknik direktörlük konusunda hırslı olduğu ve tüm gerekli diplomaları alabilmek için Belçika'daki görevini ön planda tutup EURO 2020 öncesi TV yorumculuğu tekliflerini de geri çevirdiği belirtiliyor.

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