"Thibs, Randle'ı özverili oynamaya ikna edemiyor" iddiası!

New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın, takımla beş yıllığı 117 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladıktan sonra oyun tarzını değiştirdiği iddia edildi.



New York Post'tan Marc Berman, 27 yaşındaki oyuncunun takımın kendisine yatırdığı paranın "karşılığını verme" amacıyla rakamlarına daha fazla odaklanmaya başladığını ve sonuç olarak koç Tom Thibodeau'nun ise, Randle'ı özverili bir şekilde oynamaya ikna etme konusunda zorlandığını belirtti:



"NBA'den bir kaynağa göre Knicks koçu Tom Thibodeau, iş arkadaşlarına Randle'ı özverili bir şekilde oynatma konusunda geçen sezona göre bu sezon daha fazla problem yaşadığını itiraf etti."



Bu sezon Randle, New York için maç başına 35.2 dakikada 18.5 sayı, 9.9 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.