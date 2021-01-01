Thibodeau: "Rose'u kritik bir maçta oynattığınızda, güzel şeyler olur"

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, ekibinde kariyerini yeniden dirilten Derrick Rose'a övgülerde bulundu.



Thibodeau, Rose'un oyununun Knicks ile nasıl geliştiği hakkında şöyle yorum yaptı:



"Kariyerinde Derrick Rose'un sağlıklı olduğu herhangi bir zamana baktığınızda, o zamanlarda ligdeki en iyi oyunculardan biri olmuştur. Onunla karşılıklı bir rahatlık seviyemiz var.



Derrick'in hikayesi cidden müthiş, çünkü pek çok kişi pes edip bırakacağını düşünmüştü. Bir sakatlık yüzünden tüm sezon kenarda oturmak zordur. Bunu üç yıl üst üste yaşamış olmasına rağmen kendisini şimdi olduğu oyuncuya dönüştürmesiyle, bizim için olağanüstü oldu.



Muhtemelen artık oyun bilgisine ve vücuduna genel anlamda daha hakim olmasına güvenerek oynuyor. Kariyerinin başlarında, çoğu genç adam gibi atletizmine ve yeteneklerine güveniyordu, ancak şimdi kendisi komple bir paket oldu.



Derrick Rose'u kritik bir maçta oynattığınızda, güzel şeyler olur..."



