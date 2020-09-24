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Thibodeau, RJ Barrett için umutlu!

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, takımın genç point guardı RJ Barrett'tan şu ana kadar gördüklerini "harika" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks koçu Tom Thibodeau, takımın genç point guardı RJ Barrett'tan şu ana kadar gördüklerini "harika" olarak nitelendirdi.

Barrett, geçtiğimiz sezon Knicks için tam olarak kariyer belirleyici bir çaylak sezonu yaşamamıştı. Geçen yılki Draft'ta üçüncü sırada seçilen eski Duke yıldızı, Knicks'in Doğu'da iyi bir noktaya gelmesine yardımcı olacak kadar büyük bir etki yaratamamıştı.

Bununla birlikte, yeni Knicks başantrenörü Thibodeau, genç guardı hakkında güzel şeyler söyledi. Thibodeau, SNY'den Ian Bagley'ye, Barrett'in devam eden bir çalışma olduğunu, ancak genç oyuncuda çok fazla potansiyel gördüğünü itiraf etti:

"Harikaydı. Açıkçası, yapılacak çok iş var. Bunlar ilk adımlar. Ölü sezon dönemi her genç oyuncu için kritiktir. Yani açıkça kritik olduğunu düşündüğüm geliştirme dönemine geçebilirsiniz. Bu, tüm oyuncularımız için geçerli. Ama kendisi harikaydı, hevesliydi, çok çalışıyordu. Bunu her gün yaparsa, çok gelişecektir."

Barrett, maç başına 30.4 dakika süre aldığı geçtiğimiz sezon, 14.3 sayı, 5.0 ribaund, 2.6 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Sezon boyunca bazı parlak anları olsa da, genç oyuncu istikrar yakalama konusunda biraz sıkıntı çekmişti.


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