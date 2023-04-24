New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Julius Randle'ın sakatlığına rağmen oynamaya devam etmeye çalışmasının takdiri hak ettiğini söyledi.



Dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan playoff serisinin 4. maçında alınan 102-93'lük galibiyetin son çeyreğinde oynamayan Randle, hücumda ritmini bulmakta sıkıntı çekmeye devam ediyor.



Thibodeau, Randle'ın bu performansının önemli bir nedeninin, normal sezonun sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık olduğunu söyledi:



"Julius bizim atımız. Ve bizim için elinden gelen her şeyi yaptı. Pek çok adam muhtemelen oynamazdı bile. Hızlı bir şekilde geri dönmesinin onu muhtemelen çoğu oyuncudan daha çok etkileyeceğini biliyordum. Uzun süre oynamamıştı. Sonraki maça kadar birkaç günümüz daha var, biraz iyileşme şansı bulacak. Julius'un en sevdiğim özelliklerinden biri, elinden geleni ortaya koyması. 1. maç için hazır bir şekilde dönmesi takdire şayandı. Ona çok ihtiyacımız var."



Randle, 29 Mart'ta Miami Heat'e karşı oynanan maçta ayak bileğini burkmuş, ancak sonraki birkaç hafta içinde iyileşerek 15 Nisan'da serinin 1. maçına hazır bir şekilde dönmüştü. 1. maçta sağlam bir ilk yarı ve 2. maçta bazı iyi anların ardından, Randle ilk dört maçta toplam 12/65'lik şut isabetiyle oynayarak hücum tarafında sıkıntı çekmişti.





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