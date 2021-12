Thibodeau'nun RJ için çözümü: "Daha çok atarsa, daha çok sokar!"

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, yakın zamanda şut sokma konusunda sıkıntı çeken oyuncusu RJ Barrett'ın şut atmaya devam etmesini istediğini söyledi.



Şutlarında bu ara istikrarsız bir grafik çizen Barrett, Knicks hücumu üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya başlıyor ve Thibodeau'ya göre bunun çözümü, daha çok şut atmaktan geçiyor:



"Bana sorarsanız ritim, çalışırken kazanılır. Geçen yıl formunu, her gece sürekli şut atarak yakalamaya başlamıştı. 'Tamam, bazen atarım' diye bir düşünce olamaz. Hayır, her zaman atmak zorundasınız. Attığınızda, üçlük çizgisinden %40'la oynarsınız.



Yani salona çalışmaya geri dönüp şut atmaya devam edecek. Bir sürü üçlük atarsanız, daha fazlasını sokmaya başlarsınız."



Sezonda 14.0 sayı, 5.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarına sahip olan Barrett, üçlük çizgisi gerisinden %31 isabetle oynuyor.