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"Thibodeau, Knicks'i 'hemen kazanma' hamlelerine zorluyor" iddiası

New York Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre, New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun, ekibi ölü sezonda 'hemen kazanmaya' yönelik hamleler yapmaya zorladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre, New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun, ekibi ölü sezonda 'hemen kazanmaya' yönelik hamleler yapmaya zorladığı bildirildi.

Bondy NBC Sports'a Thibs ile ilgili şunları aktardı:

"Kadro kararları hakkında Knicks ile temas halinde olan iki kaynaktan edindiğimiz bilgilere göre, Tom Thibodeau hemen kazanmaya yönelik hamleler yapmaya zorluyor. Bu tahmin edilebilir.

Bu, koçun işlerin ne kadar içinde olduğunu gösteriyor. Thibodeau aynı zamanda New York'un kadro yapımında söz sahibi olduğunu kabul eden eski bir takım başkanı."

Knicks'in adı yakın zamanda, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook ve Boston Celtics forveti Gordon Hayward ile geçmişti ve 2020 NBA Draftı'nda da 8'inci sıradan seçim yapacak.


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