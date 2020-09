Thibodeau: "Knicks olarak, Heat'in yapısını taklit edeceğiz"

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Jimmy Butler ve Miami Heat organizasyonunu överek, Knicks ile bir disiplin ve kondisyon kültürü oluşturduğunu ekledi.



Thibodeau, geçmişte Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves'da koçluk yapmış olduğu Butler hakkında, şunları söyledi:



"Hiç bencilce oynamıyor, kazanmak için oynuyor. İstatistikleri umursamıyor. Bunu başından beri biliyordum. Onun bu kadar iyi olacağını, önceden hiç düşünmemiştim. Her zaman iyi bir oyuncu olacağını düşünmüşümdür. Ama zekası, yeteneği ve iş ahlakı sayesinde kendini bir süperstar haline getirdi. Sürekli çalışan ve takım arkadaşlarının en iyisini ortaya çıkaran bir adam oldu."



New York Post'tan Marc Berman'a göre, Butler ve Thibodeau ikilisi Minnesota'da birlikteyken, Butler, Timberwolves'daki takım arkadaşlarının yeteri kadar profesyonellik göstermemesinden dolayı sinirliydi:



"Butler, bazılarının yetersiz profesyonelliğinden hoşlanmamıştı. Jimmy ve Tom bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda uzun uzun konuşmuşlardı. Tommy ona sabırlı olmasını söylüyordu."



"HEAT'İN YAPISINI TAKLİT EDECEĞİZ"



Thibodeau daha sonra, Heat başkanı Pat Riley'nin ilkelerini Heat'e dahil etme yeteneğine de övgüde bulundu:



"Heat organizasyonuna, oyun tarzına, Pat Riley'nin orada yaptıklarına, inandıkları şeylere, zamana, temellere, yoğunluğa ve iş ahlakına karşı büyük bir saygı duyuyorum. Bunların hepsi Pat Riley'nin imzasıdır. Knicks taraftarlarının, Pat buradayken buna aşina olduklarını biliyorum."



Yeni Knicks koçu, kendisinin Heat'in temel öğelere yaklaşımını taklit etmek istediğini de ekledi:



"Bizim için önemli olan, işin kondisyon ve disiplin kısmını oluşturmak ve aynı zamanda tüm temelleri gözden geçirerek, sıfır temelden başlamaktır. Bir temel inşa etmekteyiz."