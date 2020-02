Thibodeau, Knicks koçu olmak mı istiyor?

Eski Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau'nun, New York Knicks'in bir sonraki koçu olmak için istekli olduğu söylendi.



New York Post'tan Marc Berman'ın iddiasına göre, Thibodeau, Knicks'in bir sonraki koçu olmak için hevesli.



Thibodeau'ya yakın bir kaynak, kendisi için "Gerçekten Knick işini istiyor. Çok yakın olabilir ve en ön sırada bile olabilir." açıklamasını yaptı.



New York Post, daha önce Thibodeau ve Jeff Van Gundy'nin, takımın yeni başkanı olacak Leon Rose'un Knicks koçu işini alabilecekler listesinde olduklarını bildirmişti.



Thibodeau'nun Rose ile daha önce bağlantılarının bulunduğu söylenmişti.



Thibodeau'nun yakın bir arkadaşının, durumla ilgili "Takım sahipleri yüzünden asla kesin bir durum değil, ancak Thibs, Rose ile çalışabileceğini ve kendi adamlarını da getirebileceğini biliyor." şeklinde konuştuğu belirtildi.