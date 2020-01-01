Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Thibodeau, Knicks koçluğu için "büyük favori"

New York Daily News'tan Stefan Bondy'ye göre, Tom Thibodeau'nun New York Knicks'in bir sonraki başantrenörü olmak için "büyük favori" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Daily News'tan Stefan Bondy'ye göre, Tom Thibodeau'nun New York Knicks'in bir sonraki başantrenörü olmak için "büyük favori" olduğu bildirildi.

Thibodeau'nun işi alacağından oldukça emin olduğu, hatta bir koç personeli kurmak için telefon görüşmeleri yapmaya bile başladığı iddia edildi.

Thibodeau ve Knicks başkanı Leon Rose daha önce birlikte çalışırken, Rose hala CAA'da bir menajerdi.

Mevcut geçici koç Mike Miller ve eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson'ın da iş için adaylıklarını sürdürdükleri eklendi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal