Thibodeau, Knicks koçluğu için "büyük favori"

New York Daily News'tan Stefan Bondy'ye göre, Tom Thibodeau'nun New York Knicks'in bir sonraki başantrenörü olmak için "büyük favori" olduğu bildirildi.



Thibodeau'nun işi alacağından oldukça emin olduğu, hatta bir koç personeli kurmak için telefon görüşmeleri yapmaya bile başladığı iddia edildi.



Thibodeau ve Knicks başkanı Leon Rose daha önce birlikte çalışırken, Rose hala CAA'da bir menajerdi.



Mevcut geçici koç Mike Miller ve eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson'ın da iş için adaylıklarını sürdürdükleri eklendi.



