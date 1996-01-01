Thibodeau: "Knicks koçluğu, hayalimdeki işti!"

New York Knicks'in yeni koçu Tom Thibodeau, Knicks'e koçluk yapmanın 'hayalindeki iş' olduğunu söyledi.



Thibodeau, 1996'dan 2003'e kadar Knicks ile yardımcı antrenörlük yapıyordu ve Zoom aracılığıyla düzenlenen basın toplantısında, şu açıklamaları yaptı:



"Hayalim gerçek oldu. Bu benim hayalimdeki iş. Belki de Connecticut'ta büyüdüğüm içindir. Babam ve ailemle, hepimiz birer Knicks taraftarı olarak büyüdük. 90'lı yıllarda, Madison Square Garden'dan daha iyi bir yer olmadığını deneyimlemiştim. Ve bu yüzden bu mücadeleyi, o şehri, arenayı, taraftarları çok seviyorum ve takımla ilgili heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."



Thibodeau, Ocak 2019'da Minnesota Timberwolves tarafından görevden alınmış ve 2019-20 sezonunda hiçbir ekip tarafından işe alınmamıştı. Şu an ise, Knicks ile beş yıllık bir anlaşma içerisinde.



