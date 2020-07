Thibodeau, Knicks için şimdiden çalışmalara başlamış olabilir!

Eski NBA koçu Tom Thibodeau'nun, şimdiden New York Knicks'in maç videolarını izlediği iddia edildi.



Thibodeau henüz Knicks başantrenörü olarak işe alınmış olmasa da, önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladığı söylentileri ortaya çıktı.



New York Post'tan Marc Berman yaptığı açıklamada, Knicks koçuğunu yapmak için favori olarak kabul edilen Thibodeau'nun, takımın maç kasetlerini izlemeye başladığını bildirdi:



"Önde gelen aday olarak kabul edilen Thibodeau, bir NBA kaynağına göre olası bir iş teklifini beklerken, Knicks'in maç videoları üzerinden geçen zamanı gözden geçiriyor. Bu da, takımlarını herhangi bir koç kadar iyi hazırlamasıyla tanınan Thibodeau'nun bir özelliği."



New York Daily News'tan Stefan Bondy, Mayıs ayında Thibodeau'nun bir koçluk personeli kurmaya başladığını bildirmişti. Şimdi ise, ayrıntılara iniyor gibi görünüyor.