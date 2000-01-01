Thibodeau için Nets ve Rockets da devreye girecek!

Brooklyn Nets ve Houston Rockets'ın, bu yaz New York Knicks'le birlikte Tom Thibodeau'yu kovalayacak takımlar arasına katılmalarının beklendiği açıklandı.



Nets, Mart ayında Kenny Atkinson'ın görevine son verirken, Rockets'ın bu yaz Mike D'Antoni ile sözleşmesi sona erdiğinde, yollarını ayırması bekleniyor.



Thibodeau'nun bu üç iş imkanından herhangi birine ilgi duyma imkanı bulunsa da, Knicks'in playofflarda yer almamasından ötürü, Nets ve Rockets'tan önce kendisini kovalama şansı bulunuyor ve bu imkanın gerçekleşmesi için en olası yer olarak görülüyor.



Minnesota Timberwolves, Ocak 2019'da Thibodeau ile yollarını ayırmıştı.



