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Thibodeau: "Derrick Rose 2012'de sakatlanmasaydı, şampiyon olurduk"

Eski Chicago Bulls koçu Tom Thibodeau, Derrick Rose'un 2012 playofflarında çapraz bağlarından sakatlanmamış olması durumunda, takımın NBA şampiyonluğunu kazanmış olacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls koçu Tom Thibodeau, Derrick Rose'un 2012 playofflarında çapraz bağlarından sakatlanmamış olması durumunda, takımın NBA şampiyonluğunu kazanmış olacağına inandığını söyledi.

Thibodeau, Rose'un sakatlığının muhtemelen takımın şampiyonluğuna mal olduğu inancına dikkat çekerek, ESPN'in First Take programında, 2010'larda Bulls'da geçirdiği görev süresini konuştu:

"En çok gurur duyduğum şey, Chicago'da iki yıl üst üste en iyi dereceyi almamızdı. Ligdeki en genç MVP olan Derrick Rose vardı. Bu takımın şampiyonluk kazanma şansı çok yüksekti ve maalesef Derrick sakatlanmıştı, ancak sakatlanmasa, şampiyon olacağımızı düşünmüştüm."

Rose, Philadelphia 76ers'a karşı playoff ilk turunda, Bulls'un 1. maçtaki galibiyetinin son iki dakikasında düşmüştü. Sakatlık, sonrasındaki birkaç sezonda onu rahatsız eden birçok şeyden biri olmuştu, ancak Chicago ekibi yine de sonraki üç yılda da playofflara yükselmeyi başarmıştı.


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