New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Chicago Bulls'un başantrenörüyken takımın Jimmy Butler'ı bir süperstar olarak görmediğini itiraf etti.



South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre Thibs, Miami Heat yıldızına ilişkin algısının son yıllarda çarpıcı biçimde değiştiğini de sözlerine ekledi:



"Thibodeau, Butler için 'Onu bir süperstar olarak gördüğümüzü söyleyemem. İşte bu yüzden bir insanın yüreğindekileri veya kafasındakileri asla ölçemiyorsunuz. Kendisi oldukça akıllı ve çok da çalışkan biri. Kazanmak için hep doğru biçimde oynar.' şeklinde konuştu ve kendisini 'ligin seçkin oyuncularından biri' olarak gördüğünü de belirtti."



Thibodeau, Butler lige 2011'de girdiğinde Bulls'un koçu olarak görev yapmıştı. Butler, sonraki yıllarda takımın hücumunda daha büyük bir rol oynayarak, Derrick Rose ve Joakim Noah ile birlikte Bulls'u taşıyan isimlerden olmuştu.



Butler, Thibodeau'nun 2015 sezonunun sonunda Bulls'dan gönderilmesinin ardından 2016-17 sezonuna kadar Chicago'da kalmış, bir yıl sonrasında da ikili, 2017-18 sezonunda Minnesota Timberwolves'da yeniden bir araya gelmişti.



