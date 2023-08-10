Thibaut Courtois sezonu kapatabilir

Real Madrid yaptığı açıklamada Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'in çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Thibaut Courtois sezonu kapatabilir
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10 Ağustos 2023 15:29
Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmanda şok bir sakatlık gerçekleşti. 31 yaşındaki deneyimli kaleci Thibaut Courtois antrenmandan sedyeyle çıkarıldı.

Real Madrid konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belçikalı file bekçisinin çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı. Thibaut Courtois'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KALECİ ARAYIŞLARINA BAŞLANACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid bu sakatlıktan sonra kaleci transfer etmek için harekete geçecek.

Transfer listesinin başını Keylov Navas'ın çektiği de söylendi.

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