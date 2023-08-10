Thibaut Courtois sezonu kapatabilir

Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmanda şok bir sakatlık gerçekleşti. 31 yaşındaki deneyimli kaleci Thibaut Courtois antrenmandan sedyeyle çıkarıldı.



Real Madrid konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belçikalı file bekçisinin çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı. Thibaut Courtois'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



KALECİ ARAYIŞLARINA BAŞLANACAK



Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid bu sakatlıktan sonra kaleci transfer etmek için harekete geçecek.



Transfer listesinin başını Keylov Navas'ın çektiği de söylendi.



