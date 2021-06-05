Thibaut Courtois: 'Hazard, Real Madrid'den ayrılmayacak'

Belçika Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Eden Hazard'a yapılan eleştirilere kızdı ve yıldız oyuncunun ayrılmayacağını söyledi.



Hazard'ın son dönemde kendini geliştirdiğini kaydeden Belçikalı kaleci, "Eden Hazard ayrılmak istemiyor ama Madrid basını sürekli onun ayrılmak istediğini yazıyor. Madrid'de sürekli eleştiri var ve herkes için eleştiri var. Hazard, sakatlanmadan sahada olmak ve kupalar kazanmak istiyor. İçinde olduğu durumla baş edebilecek ve değiştirebilecek gücü var. Madrid'de önemli bir oyuncu olmak istiyor. Son haftalarda spor salonunda çok fazla çalıştı. İyi durumda, fiziksel olarak hiç olmadığı kadar iyi." ifadelerini kullandı.



2019'da Chelsea'den 100 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giden 30 yaşındaki Hazard, İspanya'da 43 maça çıktı ve 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



