Thibaut Courtois: "Hazard, Real Madrid'den ayrılmayacak"

Thibaut Courtois, eleştiri oklarının hedefindeki takım arkadaşı Eden Hazard için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thibaut Courtois: 'Hazard, Real Madrid'den ayrılmayacak'
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05 Haziran 2021 19:50
Belçika Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Eden Hazard'a yapılan eleştirilere kızdı ve yıldız oyuncunun ayrılmayacağını söyledi.

Hazard'ın son dönemde kendini geliştirdiğini kaydeden Belçikalı kaleci, "Eden Hazard ayrılmak istemiyor ama Madrid basını sürekli onun ayrılmak istediğini yazıyor. Madrid'de sürekli eleştiri var ve herkes için eleştiri var. Hazard, sakatlanmadan sahada olmak ve kupalar kazanmak istiyor. İçinde olduğu durumla baş edebilecek ve değiştirebilecek gücü var. Madrid'de önemli bir oyuncu olmak istiyor. Son haftalarda spor salonunda çok fazla çalıştı. İyi durumda, fiziksel olarak hiç olmadığı kadar iyi." ifadelerini kullandı.

2019'da Chelsea'den 100 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giden 30 yaşındaki Hazard, İspanya'da 43 maça çıktı ve 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.


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