Thiam: 'Elhamdülillah kazandık'

Fenerbahçeli oyuncu Thiam, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mame Thiam maç sonu açıklamasında; "Güzel bir galibiyet aldık. Elhamdülillah kazandık. Çok çalışarak daha iyi yerde olacağız. Biz bir takımız. Sahaya çıkan herkes yüzde 100'ünü vermek zorunda. Hocam sağolsun bana güvendi. Elimden geleni yaptım. İleride daha fazlasını yapmayı istiyorum." dedi.



