Thiam 90 dakikayı tamamlayamıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, ilk 11'de 3 maça başlamasına rağmen 90 dakika sahada kalamadı.

Thiam 90 dakikayı tamamlayamıyor
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03 Ekim 2020 23:10
Fenerbahçe'de Mame Thiam, Fatih Karagümrük karşısında da 90 dakikayı tamamlayamadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Thiam, ligde şu ana kadar oynadıkları karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlamasına karşın hiçbir mücadelede 90 dakika görev alamadı.

Ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 54, Atakaş Hatayspor mücadelesinde 45 ve Galatasaray karşılaşmasında 66 dakika görev yapan Thiam, Fatih Karagümrük müsabakasında da 58. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.



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