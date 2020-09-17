Thiago'nun Liverpool'a transferi açıklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.



İspanyol oyuncunun transferi için Bayern Münih ile 30 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı



Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago'nun Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı



2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.



