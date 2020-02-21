Thiago Silva, Milan'a yeşil ışık yaktı

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Thiago Silva, Milan'a dönüşü için yeşil ışık yaktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Thiago Silva, Milan'a yeşil ışık yaktı
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21 Şubat 2020 02:58
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezonunda bitecek olan Thiago Silva, Milan'a geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

TMW'a konuşan Thiago Silva'nın menajeri Paulo Tonietto, "Thiago Silva'nın Milan ile ilişkisi her zaman muhteşem olmuşur. Eğer, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamazsak ve Milan'dan teklif gelirse kabul ederiz. Her şey mümkün." açıklamasını yaptı.

Adını Milan'da gösterdiği performansla tüm dünyaya duyuran Thiago Silva, Temmuz 2012'de Milan'dan Paris Saint-Germain'e 42 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

35 yaşındaki Thiago Silva, bu sezon PSG formasıyla 29 maça çıktı.

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