Thiago Silva: "Ayrılma kararını ben almadım"

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva, açıklamalarda bulundu.

Thiago Silva: 'Ayrılma kararını ben almadım'
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23 Temmuz 2020 21:56
PSG ile biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacak olan Thiago Silva, vedanın kendi isteğiyle gerçekleşmediğini söyledi.

PSG yönetiminin yolları ayırma kararı aldığını belirten Brezilyalı stoper, "Ayrılmayı ben istemedim, karar zaten alınmıştı. Bu karara saygı duyuyorum ve sonuna kadar da saygı duyacağım. Geleceğim ile ilgili bir görüşme yok, zaten resmen açıklandı. Şu anda daha fazla konuşmak için doğru bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

PSG'de 8 yılda 310 maça çıkan Thiago Silva'nın peşinde Inter ve Atletico Madrid'in olduğu konuşuluyor.



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