Thiago Silva, 2023'e kadar Chelsea'de!

Chelsea, savunma oyuncusu Thiago Silva ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; chelseafc.com
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Thiago Silva, 2023'e kadar Chelsea'de!
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03 Ocak 2022 20:57
İngiltere Premier Lig devi Chelsea, iç transferde flaş bir hamle yaptı.

Maviler, 37 yaşındaki savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye gelen Thiago Silva, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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