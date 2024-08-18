Thiago Motta'dan Chiesa açıklaması!

Juventus teknik direktörü Thiago Motta, Federico Chiesa'nın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thiago Motta'dan Chiesa açıklaması!
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18 Ağustos 2024 18:02
Sezon başında Juventus'un başına geçen İtalyan teknik adam Thiago Motta, takımdan ayrılacağı konuşulan Federico Chiesa için açıklamalarda bulundu. 

Thiago Motta, Chiesa'nın takımda düşünülmediğini doğruladı.

Motta yaptığı açıklamada, "Federico Chiesa'ya karşı tutumumuz değişmedi. Gelecek sezon planlarımıza dahil değil.'' yorumunu yaptı. 

Şu ana dek kendisine bir kulüp bulamayan Chiesa'nın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.

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